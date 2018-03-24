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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Emniyetten Türkiye genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulama

Emniyetten Türkiye genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulama

Uygulamalardan görüntü

( ANKARA ) - Uygulamalar sonucunda, 104 bin 329 şahıs kontrol edildi, 269 aranan şahıs yakalandı, 116 şahsa ise adli/idari işlem yapıldı - 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 203 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, 82 adet sentetik uyuşturucu ve bin 474 paket kaçak sigara ele geçirildi ANKARA

Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Öğrenci Yurtları Servis Aracı Kaçak Sigara 


- Türkiye genelinde çocukların ve gençlerin suçtan korunması amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"nda 104 bin 329 şahıs kontrol edildi, 269 aranan şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı olarak Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları'nın 2018 yılı içerisindeki üçüncüsü gerçekleştirildi.
4 bin ekip ve 14 bin 959 personel ile gerçekleştirilen uygulamalarda, ilkokul, ortaokul ve lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler denetlenirken metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi. Ayrıca okul servis araçları ve personeli de denetlendi. Uygulamalar sonucunda, 104 bin 329 şahıs kontrol edildi, 269 aranan şahıs yakalandı, 116 şahsa ise adli/idari işlem yapıldı. 16 bin 14 iş yeri kontrol edilirken, 110’una idari işlem yapıldı. 8 bin 516 okul servis aracının denetlendiği uygulamalarda, 173 okul servis aracına cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 203 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 94 gram esrar, 63 gram sentetik uyuşturucu, 82 adet sentetik uyuşturucu ve bin 474 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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