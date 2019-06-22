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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Emniyetten Kızılay’a tam destek

Emniyetten Kızılay’a tam destek

KAN VERİLEN ÇADIR DETAY

Polis Karya Polis Ekipleri Kan Bağışı 

-FORM DOLDURANLAR DETAY
-POLİSLERİN KAN VERMESİ DETAY

( SAKARYA )- Emniyet personeli kan bağışı yaparak Kızılay’a destek oldu SAKARYA

- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulunarak Kızılay’a destek oldu. Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Sakarya’daki kan ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılamak için kan toplamaya devam ediyor. Kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay ekipleri belirli noktalara kan bağış noktası kurarak ihtiyaca cevap vermek için var gücüyle çalışıyor. Ekipler son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde kan bağışı için çadır kurdu. 5 gün boyunca kurulan çadırda polis ekipleri ve personeller kan verdi. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki kan bağışı vesilesiyle kurulan çadırda kan vererek destek olan emniyet personeline teşekkürlerini iletti. (RŞ-İÇ)
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