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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Emniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video - ANKARA

Emniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video - ANKARA

- Emniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video - Kış lastiği uygulamasıEmniyetten kış lastiğinin önemine ilişkin video - Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan videoda, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemi vurgulandıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin bir video yayımlandı.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağladığı vurgulandı.Yaz lastiği ile kış lastiğinin yol tutuşları arasındaki farkın uygulamalı olarak gösterildiği videoda, kış lastiği kullanılan aracın karlı zeminde zorlanmadan ilerlediği görüldü.
Videoda, kışlık, yazlık ve dört mevsim lastiklerin fren mesafelerindeki fark da uygulamalı olarak gösterildi.Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatılan paylaşımda, vatandaşlardan kış şartlarına uygun lastik kullanmaları istendi.

Sosyal Medya Cenin Yolcu Taşımacılığı Kış Lastiği 

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