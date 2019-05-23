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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Emniyetten 'Kilink İstanbul'da' paylaşımı - ANKARA

Emniyetten 'Kilink İstanbul'da' paylaşımı - ANKARA

Emniyetten "Kilink İstanbul'da" paylaşımı - ANKARA - Emniyetten "Kilink İstanbul'da" paylaşımıEmniyetten "Kilink İstanbul'da" paylaşımı - Emniyet Genel Müdürlüğünce, fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da" isimli filmden bir sahne paylaşıldıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da" isimli filmden bir sahne paylaşıldı.EGM'nin sosyal medya hesaplarından her perşembe günü yapılan "throwback thursday (tbt)" paylaşımlarına devam edildi.Son paylaşımda, fantastik türündeki 1967 yapımı "Kilink İstanbul'da" isimli filmden bir sahne yer aldı. "Kötü adam Kilink, Türk polisinden kaçamadı." mesajıyla paylaşılan filmden kesitte, iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin, Türk polisinden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandığı görülüyor.Görüntülerde, etrafı polisler tarafından sarılınca silahını atarak teslim olan Kilink'in "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü aldattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım." sözleri yer alıyor.Sahne, gözaltına alınan Kilink'in emniyete götürülmesiyle sona eriyor.İtalya'da 1965'te yayınlanmaya başlayan "Killing" adlı çizgi roman, Türkiye'de büyük ilgi görmesi üzerine Yılmaz Atadeniz tarafından "Kilink İstanbul'da" ismiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Sosyal Medya Polis Akalan Beyaz Perde İtalya 

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