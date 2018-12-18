Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Emniyetten güvenli eğitim mesaisi

Emniyetten güvenli eğitim mesaisi

SERVİS DENETİMLERİNDEN KONTROLLER

-OKUL ÖNÜNDE ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN ARANMASI
-DETAYLAR

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın İl Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve okul servislerinin kurallara uygun taşıma işlemi yapması için başlattığı çalışmayı aralıksız sürdürüyor. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul önlerinde gezen şüpheli şahıslara ve okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Okul önlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve okul servislerinin kurallara uygun taşıma işlemi yapması için yapılan çalışmalarda, kusurlu bulunan servis şoförlerine ceza kesilirken, şüpheli şahıslar da GBT taramasından geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul timlerinin katıldığı denetimlerde drone da kullanıldı.
İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı