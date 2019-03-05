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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Emniyetten eğitime anlamlı destek Haberi

Emniyetten eğitime anlamlı destek Haberi

Drone görüntüleri

Polis Köpeği Olay Yeri İnceleme Çevik Kuvvet Narkotik Öğrenciler 

-Çocukların stant ziyaretleri
-Sihirbazlık gösterisi
-Motosiklete binen çocuklar
-Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın stantlarda öğrencilerle münasebet görüntüleri
-Okul içinde çocuklara hediye verilmesi, şiir okuma
-Okul dışı genel detay

( BURSA )- Dağ köyündeki öğrenciler, Emniyet Müdürü Osman Ak'ı, "Hoş geldin Osman Amca" diye karşıladı BURSA

- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Keles ilçesinin Harmandemirci köyünde bulunan Abdullah Akça İlk ve Ortaokulu’nda gönüllere dokundu. İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde Harmandemirci köyünde bulunan Abdullah Akça İlk ve Ortaokulu’na gitti. Emniyetten 80 personelin görev aldığı faaliyete Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve bazı iş adamları katıldı.
12 ayrı köyden taşımalı olarak getirilen 77 öğrenciye sahip olan okulda çocuklar polis abilerini karşılarında görünce adeta bayram etti. Motosikletli polisler, asayiş, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, narkotik, telsiz operatörleri ve foto film şubeden polisler stant kurdu. Emniyet birimlerini tanıtmak için açılan stantlarda, emniyet birimlerinin hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı. Stantları tek tek gezen ve emniyet şubeleri hakkında bilgilendirilen çocuklar, ardından polis motorlarına bindirildi. Eski emniyet mensubu bir sihirbazın gösterisi ise büyük ilgi çekti. Çocuklara polis sevgisini aşılamak ve suça karışmalarına mâni olmak için yapılan programda, polis köpeği K-9 ve eğiticisi bir gösteri sundu. “Hoş geldin Osman Amca” Programa katılan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ı çocuklar sevgi gösterileri ve “Hoş geldin Osman Amca” diyerek karşıladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Osman Ak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, sınıfları gezerek çocuklara elbise ve ayakkabı hediye etti. Çocuklar ise amcalarına şiirler okuyup, yaptıkları resimleri hediye etti. (AK-MŞ)
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