Emniyetten bayram operasyonunda çok sayıda polis görev aldı Haberi

Isparta'da çok sayıda polisin Antalya Karayolu üzerinde aldığı bayram tedbiri çalışmaları sırasında o kadar polisi bir arada görenler, operasyon yapıldığını zannetti.



- Isparta’da çok sayıda polisin Antalya Karayolu üzerinde aldığı bayram tedbiri çalışmaları sırasında o kadar polisi bir arada görenler, operasyon yapıldığını zannetti. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücü ve vatandaşlar, bu kez evrak kontrolü yerine uyarılarak, bilgilendirildiklerini görünce, teşekkür ederek yollarına devam ettiler. Otobüs kontrollerinde ise Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan yolculara, “Polis istediği için değil, kendi can güvenliğiniz için emniyet kemeri takın” dedi.

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz yıl trafikteki kazaları önlemek amacıyla başlattığı ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi’ ile bu yıl hayata geçirilen ‘Sürücü Seyahat Karnesi Projesi’ çalışmaları Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bayram operasyonu ile yine uygulandı. Isparta - Antalya Karayolu üzerinde görev alan çok sayıda trafik polisi, Sav Kasabası Uygulama Noktası’nda durdurdukları sürücülere el broşürü ile kırmızı düdük ve sürücü karnesi verdi. Emniyetin havadaki denetim gözü olan drone da yapılan uygulamaya eşlik ederek, hatalı sürücülerin uyarılmasına aracılık etti. Isparta’da bayram tedbirleri kapsamında Sav Uygulama Noktası’nda yapılan çalışmalara İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Enis Bilir ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan da katıldı.

İl Emniyet Müdürü Erol, personeline kolaylıklar dileyerek, çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Trafik Şube Müdürü, karne ve kırmızı düdük projelerini tek tek anlattı Çalışmalar kapsamında ilk olarak Antalya istikametinden Isparta yönüne gelen uzaktan drone’un da izlediği araçlar durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan tarafından ‘İyi yolculuklar’ dilenerek, bilgilendirme yapılan sürücülerin yolda gerekli önlemleri alması ve kazalara sebebiyet vermemesi istendi. İçişleri Bakanlığınca hayata sunulan ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi’ ve ‘Sürücü Seyahat Karnesi Projesi’ anlatılan sürücülerin çocuklarına ise kırmızı düdük ve karne hediye edildi. Çocuklara, ebeveynleri tarafından trafikte yapılan hatalarda kırmızı düdüğü kullanmaları tavsiyesinde bulunan polis, yapılan denetimlerin karneye işlenerek ilgili adrese gönderilmesiyle birlikte bisiklet kazanma fırsatı sunulduğunu iletti. Yapılan uygulama sırasında bazı vatandaşlar ve polis arasında renkli diyaloglar yaşanırken, bazı ailelerin yakınları için de kırmızı düdük istedikleri gözlendi. Özkan: “Polis istediği için değil, kendi can güvenliğiniz için emniyet kemeri takın” Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bayram tatili sebebiyle seferleri artan yolcu otobüslerini de noktada durdurarak, emniyet kemerinin öneminden bahsetti. Otobüslerde sürücü ve muavin tarafından gerekli bilgilendirme ve kontrol çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Trafik Şube Müdürü Özkan, emniyet kemerinin polis kontrolü için değil, can kaybı yaşanmaması adına takılması gerektiğine dikkat çekti. Geçmişten bu yana bayramların kazalar nedeniyle zehir olarak, ortalığın kan gölüne döndüğü zamanlar olarak hatırlandığını anımsatan Özkan, bunun nedeninin de herkesin üzerine düşen görevi yapmamasından kaynaklandığını vurguladı. “Kaptanımız kendince tedbirini alıyor, yolda güvenli bir şekilde sürüşünü yapıyor, buraya getiriyor. Fakat, siz yolcuların da üzerine düşen bir görev var, o kemeri takmak” diyen Özkan, “Polis istediği için değil, lütfen kendi can güvenliğiniz için emniyet kemeri takın, takmanız gerekiyor. Aksi takdirde, olası kazalarda kimsenin kimseye diyecek bir sözü kalmıyor. O kemerleri artık kendinize bir yaşam biçimi, olmazsa olmaz olarak belirlerseniz, binerken takıp inerken çıkardığınız zaman gittiğiniz yere inşallah güvenli bir şekilde varacaksınız. Şimdiden iyi tatiller, iyi bayramlar” ifadelerini kullandı.