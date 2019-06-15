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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Emniyetten babalar günü mesajı

Emniyetten babalar günü mesajı

Klip

( ANKARA ) ANKARA

Babalar Günü Sosyal Medya Şehit 


- Emniyet Genel Müdürlüğü “Babalar Günü” münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Yayınlanan video başlığında, “Kelimeler bir mektubun satırlarında ancak bu kadar anlam bulabilirdi. Onlar hepimizin kahramanı. Kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun” ifadeleri kullanıldı. Kızının ağzından şehit babaya yazılan mektubun seslendirildiği videoda, Tüm şehitler nezdinde, bütün babaların Babalar Günü kutlandı.
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