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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Emniyetin 'beyaz kırlangıcı' - AYDIN İzle

Emniyetin 'beyaz kırlangıcı' - AYDIN İzle

Emniyetin "beyaz kırlangıcı" - AYDIN - İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü - Kırlangıç yuvasından görüntü - Albino kırlangıçtan görüntü - EÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş'ile röportajAYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın 'da İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki yuvada bulunan beyaz kırlangıç yavrusu ilgi görüyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının girişine yuva yapan kırlangıçların arasındaki beyaz kuş, dikkati çekiyor. Henüz uçamayan ve anne kırlangıç tarafından beslenen yavru, rengiyle ilgi odağı oluyor. Daha önce beyaz kırlangıç görmeyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla kuşu fotoğraflıyor.Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz kuşun, ev kırlangıcı türündeki "albino" olduğunu söyledi.

Kırlangıçların "ev", "kır", "kızıl", "kum" ve "kaya" olmak üzere 5 türü bulunduğunu belirten Onmuş, "albino kırlangıç"ın ise genetik problemler sonucu ortaya çıktığını, diğerlerine göre daha kısa süre yaşayabildiğini ifade etti.
"Albino kırlangıç"ın daha önce Türkiye'de bulunduğuna dair bilgi ya da bilimsel çalışmaya rastlamadığını vurgulayan Onmuş, "Ev kırlangıcı için albino oldukça nadir bir gözlem. Sıra dışı, az rastlanan bir durum ve oldukça ilginç. Türkiye'de bugüne kadar duyduğum ilk örnek. Avrupa'da da şu anda bildiğim bir örnek yok." dedi.
Kırlangıçların insan yaşamında önemli yere sahip olduğunu anlatan Onmuş, şunları kaydetti:"Çünkü bu kuşlar günde ortalama bin 500 böcek, sinek ve sivrisinek yer. Evinizde bir kırlangıç yuvası varsa ve burada ortalama 5 kırlangıcın yaşadığını düşünürseniz, bu çok ciddi bir rakama ulaşır. Size adeta hizmet eden bir canlı. İnsanlar bu sineklerden kurtulmak için ilaç kullanıyor. Dolayısıyla kırlangıç yuvasına sahip olmak aslında bir şans demektir. Aslında bunun Türkiye'de bilinmesi ve kırlangıçların evimizin yakınlarına yuva yapması için kolaylıklar sağlamamız gerekiyor."

Genetik Bild Muhabir Kırlangıç Düşünür 

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