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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Emniyete tünel kazılarak yapılan saldırının faili öldürüldü

Emniyete tünel kazılarak yapılan saldırının faili öldürüldü

Teröristin fotoğrafı

Şehit Güzergah El Bombası Teröristler Saldırı 

-saldırının arşiv görüntüleri

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsalında 7 Haziran’da öldürülen Hiva Yüksekbağ adlı teröristin, Emniyet Müdürlüğü ek binasına tünel kazılarak yapılan saldırının faili olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 7 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonda ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden “Zınar Amed” kod adlı Hiva Yüksekbağ'ın, 11 Nisan 2017’de Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına tünel kazılarak yapılan ve 1'i polis, 3 emniyet mensubunun şehit edildiği saldırının firari şüphelisi olduğu belirtildi. Terörist Yüksekbağ ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristin ise, “Şevger Amed” kod adlı Vedat Çetin olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hani-Topçular Köyü karayolu güzergahındaki Şekale Tepe mevkisinde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve Gönüllü Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in 19 Mart 2018 günü şehit edilmeleri, Hani-Topçular Köyü karayolu Şekale Tepe mevkiinde 42 DFL 52 plakalı kamyonun 29 Mayıs 2018 günü yakılması, Hani-Topçular- Yukarıturalı Köyü yol ayrımı bölgesinde Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel'in 30 Mayıs 2018 günü şehit edilmesi olaylarının failleri olan 2 terörist, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet dolu M-16 şarjörü, 4 adet dolu AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 3 adet el bombası ve 1 adet el dürbünü ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir” denilmişti.
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