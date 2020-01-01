Emniyet yılbaşı gecesi kuş uçurtmadı

-- Çevrilen araçlar

-- Araçlarda arama yapılması

-- Alkolmetre üfletilmesi

-- Emniyet Müdürü İsa Karasu'nun yönlendirmeleri



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi teyakkuza geçti. Muratlı ilçe merkezinde stratejik öneme sahip birçok noktada uygulama yapan güvenlik güçleri, vatandaşın yeni yıla huzurlu girmesi için adeta seferberlik ilan etti. Uygulamalar kapsamında aranan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Asayiş ekipleri onlarca kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Şüpheli şahıslar üst aramasından geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise, alkol kontrollerinde bulundu. Çevrilen tüm araç sürücüleri alkolmetreye üfletildi. Umuma açık içkili yerlere de baskın yapan polis ekipleri, işyerlerinde sigara içen ve içirtenlere, ayrıca mesul müdürü olmayan içkili restoranlara idari işlem yaptı. Vatandaşların huzur ve refahı için denetim ve kontrollerin süreceğine işaret eden güvenlik güçleri, bölge sakinlerine güven verdi. (MÇ-



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