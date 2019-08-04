Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Emniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyon - İSTANBUL Haberi

Emniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyon - İSTANBUL Haberi

- Düzenlenen operasyondan görüntüler Emniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyon - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandıANKARA (AA) - Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) İstanbul 'da düzenlenen ortak operasyonda, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, Güngören ilçesindeki bir adrese ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan gözaltına alındı.Adreste yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirildi.Daha önceki operasyonlarda, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'si ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu.Açıklamada, iki kadın teröristin yakalanmasıyla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubunun kalmadığı bildirildi.

Kadın Terörist Sahte Kimlik Kadın Terörist Terör Örgütü İstihbarat 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı