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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması Haberi

Emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması Haberi

-Radar uygulamasından detay

( AFYON KARAHİSAR)- 14 araç sürücüne toplam 10 bin lira idari para cezası kesildi AFYON KARAHİSAR

Para Cezası Hız Sınırı Hız Kontrolü Emniyet Kemeri Karahisar 


- Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından radar uygulaması yapıldı. İhsaniye ilçesi şehir merkezinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından radar hız kontrolü yapıldı. Şehir merkezindeki hız sınırı olan 55 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri uygulaması da yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat yapılan uygulamada 14 araç sürücüsüne toplam 10 bin lira idari para cezası kesildi. Radara takılan sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler. (HK-Y)
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