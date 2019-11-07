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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet teşkilatı tam kadro Ata’nın kabri başında

Emniyet teşkilatı tam kadro Ata’nın kabri başında

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı Atatürk'ü kabri başında andığı anlar

Saygı Duruşu Otorite Abrin Irak İstiklal 

-konuşma
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Emniyet teşkilatı tam kadro Ata’nın kabrini ziyaret etti. Emniyet'in üst düzey kadrosu aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu alana geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş mozoleye çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şeref defterini imzalayan Aktaş deftere, “Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinizin 81 yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı olarak manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Zorlu şatlar altında Türk Milleti ile birlikte istiklal ve istikbal mücadelesi vererek ortaya koyduğunuz ve “En büyük eserimdir” dediğiniz Cumhuriyetin medeniyet yürüyüşünü azim ve kararlılıkla devam ettirmekteyiz. Türk Polis teşkilatı, demokratik kurallar çerçevesinde, kanunlardan aldığı güç ve aziz milletimizin desteğiyle, ülkemizinde huzur ve düzen ortamını bozabilecek her türlü şer unsurla mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir. Bizler emanet ola çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuzda kadar yaşatacak birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı da tek yürek olmaya devam edecektir. Milletin iradesiyle seçilmiş meşru otoritenin dışında hiçbir odak veya oluşundan talimat almadan, yalnızca milletine hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, gösterdiğiniz hedefler ışığında ülkemizin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı mücadelesini daime sürdürecektir. Aydınlattığınız bu yolda azimle yürüyecek ve sizi daima saygı ve özlemle anacağız” yazdı.
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