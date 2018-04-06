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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Emniyet Teşkilatı 173 yaşında - ANKARA

Emniyet Teşkilatı 173 yaşında - ANKARA

- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmiEmniyet Teşkilatı 173 yaşında - Emniyet Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım filmi hazırlandıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım filmi hazırlandı.4 - 10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırlanan film, "Her zaman, her yerde milletimizle el ele" mesajıyla başlıyor.Türk polisinin 24 saatinin konu alındığı filmde, emniyet mensuplarının halkın huzur ve güvenliği için yaptığı çalışmalar yer alıyor.Ülkenin değişik kentlerinden emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntülere yer verilen film, "Aziz milletimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için Türk Polis Teşkilatı 173 yıldır doğrunun izinde, adaletin yanında, görevinin başında." mesajıyla sona eriyor.

Polis Tanıtım Filmi 

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