Emniyet şeridinde otomobile binmek isterken tırın çarpması sonusu hayatını kaybeden genç adamın organları 5 kişiye umut oldu

( SAKARYA ) - Kazada hayatını kaybeden genç adamın eşi Zehra Kayran: "Ölümüzle birlikte kendimizi de gömmeyelim. Çünkü hayat devam ediyor. O yüzden hayatta olanları da düşünelim” SAKARYA



– Sakarya'da emniyet şeridinde otomobile binmek istediği sırada tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Hasret Kayran’ın organlarını bağışlayan eşi Zehra Kayran, 5 kişiye umut olduklarını belirterek, "Ölümüzle birlikte kendimizi de gömmeyelim. Çünkü hayat devam ediyor. O yüzden hayatta olanları da düşünelim” dedi.

TEM otoyolu Sapanca ilçesi mevkinde yaklaşık 10 gün önce arızalanan otomobiline bakmak için durduğu emniyet şeridinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasret Kayran’ın 4 aylık hamile eşi Zehra Kayran, eşinin organlarını bağışlama kararı aldı. Verilen talimat sonrasında ameliyata alınan Hasret Kayran’ın organları, organ nakli bekleyen 5 kişiye umut oldu. 8 ay önce hayatını birleştirdiği eşinin acısı hala tazeliğini koruduğunu belirten Zehra Kayran, umut olduğu aileleri yüzünün gülmesi kendisini mutlu ettiğini belirtti.

"Amel defteri kapanmasın” 27 yaşındaki Zehra Kayran yaptığı açıklamada, "Eşimin kazası Sapanca ilçesinde oldu. Oradaki hastanede yer yoktu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Ben ilk onu orada gördüm. Gözünün kapalı gördüğümde anladım her şeyi. Hastanede yoğun bakımda yer olmadığını söylediler ve Kocaeli de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakımına aldılar. Orada 5 günlük süre içerisinde doktorların bana çok yardımı oldu. Hamile olduğum için daha hassas oldular. Vefat haberini de hemen söylemediler bana alıştıra alıştıra söylediler. İç kanaması durmuştu bir umudumuz vardı. Beyin ölümünün gerçekleştiğini doktor sonradan söyledi.



Doktor bunu söylediğinde ben tepki veremedim. Çünkü buna kendimi alıştırmıştım. En kötüsüne alıştırmıştım kendimi. Kendi kendime aklımı kaybedemem dedim çünkü bebeğimde var. Canım çok yanıyor ama bir canım orada bir canım burada. Bu dünyada onun için yapabileceğim her şey bitmişti. Ömür dünya için onu nasıl hazırlarım diye düşündüm. Dedim amel defteri kapanmasın. Organlarını bağışlayalım çünkü kalbi çalışıyor. Doktora hemen bu teklifi sundum. Doktor bu teklifi duyunca çok şaşırdı. Organ bağışı günümüzde çok olmayan bir durummuş. Bu durumla karşılaşınca doktor çok sevindi. Hemen gece saatlerinde eşimin üzerinde tahliller yapıldı. Nakil yapılacak hastalar tespit edildi. Sabah saat 5’e kadar ameliyat yapıldı. Ameliyat yapıldıktan sonra sabah biz cenazemizi teslim aldık” dedi.

“Bu organ bağışı bilinç meselesi” Kayran sözlerini şöyle tamamladı: "Bu organ bağışı bilinç meselesi. Bizim insanlarımız bu konuda pek bilinçli değiller. O sırada kendi acılarını yaşasınlar. Acının tarifi yok ama acılarına çok kapanmasınlar. Ölen için sadece gömelim, dua edelim bu onun için yeter diye düşünmesinler. Öteki tarafa ne götürebilir diye düşünsünler. Benim içim eşime karşı çok rahat. Onun için her şeyimi yerine getirdim. Bundan sonrada yerine getirmeye çalışacağım. Ama organ nakli çok farklı bir şey. Eşim gitti ama 5 aileninde yüzü güldü. Onların yüzü güldü benimde yüzüm güldü. Ben bununla ayakta duruyorum. Acının da tarifi yok mutluluğunda tarifi yok. Bu tür haberleri dikkate alalım. Ölümüzle birlikte kendimizi de gömmeyelim. Çünkü hayat devam ediyor. O yüzden hayatta olanları da düşünelim” dedi.