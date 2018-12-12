Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet Müdürünü şehit eden polis memurunun Trabzon'daki baba ocağında sessizlik hakim

Emniyet Müdürünü şehit eden polis memurunun Trabzon'daki baba ocağında sessizlik hakim

- İsmail Hakkı Saraçoğlu'nun evinden görüntü

Şehit Makam Odası Baba Ocağı Polis Memuru Memur 

-- Mahalleden görüntü

( TRABZON ) - Emniyet Müdürü’nü şehit eden polis memurunun Trabzon'daki baba ocağında sessizlik hakim TRABZON

- Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun memleketi Trabzon’un Of ilçesindeki Saraçlı mahallesi sessizliğe büründü. Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından aldığı silahı ile hızla makam odasına girerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal’ı bacağından yaralamıştı. Saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olurken, Personel Şube Müdürü Polat ise ağır şekilde yaralanmıştı. Kendisi ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Sarıcaoğlu’nun memleketi Trabzon’un Of ilçesindeki Saraçlı mahallesi sessizliğe büründü. Sarıcaoğlu’nun ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun anne ve babasının Samsun’da yaşadığı öğrenilirken, evli ve 3 çocuk babası Sarıcaoğlu’nun yakınları olayla ilgili konuşmaktan kaçındı. Sarıcaoğlu’nun doğup, büyüdüğü mahalle halkı, olayın şokunu yaşarken, sessiz kalmayı tercih etti. (OK-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı