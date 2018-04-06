Emniyet Müdüründen çocuklara önemli nasihat

-kermesten detaylar

-emniyet müdürünün açıklaması

-vali Özdemir'in sergi açılış, gezmesi

-vali Özdemir'in açıklaması



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kermeste, minik öğrencilere nasihatte bulundu. Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirne’de Polis Parkında kermes düzenlendi.

Kermesi ziyarete gelen minik öğrencilere tanımadığı kişilere karşı yapması gerekenler konusunda uyarı yapan Emniyet Müdürü Kurt, “Sizi tanımayan bir büyük gelse. ‘Gel sana çikolata alayım, dondurma alayım’ dese. Kabul edecek misiniz. ‘Ben senin babanı tanıyorum, ben senin annenin arkadaşıyım, gel seni onun yanına götüreyim, evinize götüreyim’ derse. ‘Gidecek misiniz?’ Onların yanına gitmeyeceğiz dimi. Tanımadığımız yanına gitmeyeceğiz. Onlardan her hangi bir hediye kabul etmeyeceğiz dimi. Aferin size” dedi.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesin polis eşlerinin düzenlediğini belirterek, “Polis çocuklarını okutma anlamında, burs verme anlamında. Şehit ve gazilerimizin ailelerinin çok şükür hiç bir ihtiyacı yok. Devletimiz ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama yine onlara bazı etkinliklerde kullanmak üzere kermes faaliyeti düzenledi polis eşleri” dedi.

173. yıla özel sergi Edirne Valisi Günay Özdemir, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. İkiz Evler Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen sergiye, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve çok sayıda kamu, kurum müdürleri katıldı.

Sergiyi gezen Vali Özdemir, Edirne Kari eserlerini inceledi. Edirne Kari’nin yapımı hakkında bilgiler alan Vali Özdemir, Edirne Karinin yapımının zor ve beceri isteyen bir iş olduğunu söyledi.



Vali Özdemir, günün anlam ve önemini belirten açıklamasında, “Polis haftası kapsamı anlamında bir çok etkinlik yapılıyor. Edirne kültür ve sanat anlamında ciddi bir alt yapısı, geçmişi var. Edirne'deki sanatçılarımız günün anlamında binaen katkı yaptılar” dedi.



