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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Emniyet müdürü şaşkına çeviren manzara

- Emniyet müdürü şaşkına çeviren manzara

Tokat'ta kış lastiği uygulaması öncesinde yapılan denetimler

Yolcu Taşımacılığı Ticari Araç Kış Lastiği Yağan Irak 

-Bir kamyon sürücüsünün durdurulması
-Kamyon lastiklerindeki tahribat, diş kalmayan lastikler
-Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun sürücüyü uyarması
-Trafik cezası uygulanan sürücünün uyarılması
-Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, röp
-Trafik ekiplerinin denetimleri

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta kış lastiği uygulaması öncesinde yapılan denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, tahrip olmuş lastikle yola çıkan kamyon sürücüsünü uyardı. Türkiye'de şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Tokat’ta kış lastiği uygulaması yürürlüğe girmesine günler kala sürücülerin son günlere kalmamaları için yapılan uygulamada bilgilendirme yapıldı. Uzunburun mevki İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan uygulamada ağır tonajlı araçlar ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yağan minibüsler durdurularak araç lastikleri kontrol edildi. Bir kamyonun kaplama olan lastiğin dış yüzeyinde oluşan tahribat ve diş kalınlığı İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun dikkatini çekti. Kamyon sürücüsünü uyaran Müdür Topaloğlu, insanların can ve mal güvenliği için araç lastiklerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Söz konusu araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, lastiklerini değiştirmesi için süre verildi.
"Lastik bitmiş bu şekilde trafiğe çıkıyor" Uygulamada açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 1 Aralık öncesinde araç sürücülerini uyararak kış lastiği takmalarını son güne bırakmamalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.
Yapılan uygulamalarda lastiklerin diş kalınlığını ölçüldüğünü ifade eden Topaloğlu, “Uygulamada bir kamyonun lastiğini gördünüz. Lastik bitmiş bu şekilde trafiğe çıkıyor. Bizim bunu engellememiz lazım. Sürücülerin bilinçlenmesi lazım. Bizim amacımız ceza yazmak değil, bu araç sürücüleri can taşıyor. Hem kendi can güvenlikleri hem de karşıdaki insanların can güvenliklerini tehlikeye düşürüyorlar. Bir araçta en önemli şey lastik ve fren sistemi” diye konuştu.
1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek olan kış lastiği uygulamasında kurallara uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek. (Nİ-GF-
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