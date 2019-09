Emniyet müdürü, okula başlayan şehit kızını makam aracıyla götürdü İzle

-Polis müdürü ile görüntüleri

( ADANA )- Babası şehit olduğunda 2 yaşında olan Hafza Derindere, babasının şehit edildiği gün okula başladı.

Hafza'yı Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş makam aracıyla okula götürdü- Anne Şeyma Nur Derindere:- "Kızım babasını hatırlamıyor, emniyet müdürümüzü baba gibi bildiği için okula onunla gitmek istedi"- "Emniyet müdürümüz, kızımın hayalini gerçekleştirdiği için ikimiz de çok mutlu olduk" ADANA



- Iğdır'da terör örgütü PKK'nın döşediği bombanın patlaması sonucu 4 yıl önce şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafza Derindere, babasının şehit edildiği gün okula başladı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hafza'yı makam aracıyla okula götürdü. Iğdır'da, Dilucu Sınır Kapısı’nda 8 Eylül 2015'te görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin yola önceden döşedikleri bombayı patlatması sonucu polis memuru İbrahim Derindere 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Derindere 9 Eylül 2015 yılında Adana'da düzenlenen törenle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğine defnedildi. Şehit polis memuru geride kızı Hafza Derindere (7) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere'yi bıraktı. Hafza Derindere babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı. Anne Derindere kızını tek başına büyütürken Adana Emniyet Müdürlüğü her zaman onların yanında oldu. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta babasız kalan şehit çocuklarıyla sık sık bir araya gelip ilgilendi. Hafza Derindere 6 yaşına geldiği için Çukurova İMKB İlkokulu'na kaydı yaptırıldı. Şehit kızı annesinden babası olmadığı için ona baba şefkati gösteren ve hep yanında olan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın okulun ilk gününde yanında olmasını ve kendisini babası gibi okula götürmesini istedi. Bu durum karşısında duygulanan anne Derindere emniyete giderek durumu Aktaş'a bildirdi. Aktaş, vatan için gözünü kırpmadan canını veren polis memurunun çocuğunun kendi çocuğundan hiç farklı olmadığını söyleyerek teklifi kabul ederek okulun ilk günü evden Hafza Derindere'yi alıp makam aracıyla okula götüreceğini söyledi.



"Babasının toprağa verildiği gün okula başladı" Bunun üzerine şehit kızı Hafza, babasının toprağa verildiği gün olan 9 Eylül tarihide Aktaş tarafından sabah evden alınıp makam aracına bindirilerek okula götürüldü. Aktaş, Derindere'yi sınıfına kadar götürüp sırasında da bir süre oturarak ona eğitim hayatında başarılarak diledi ve her zaman yanında olacağını söyledi.



Okulda anne ve kızı duygu dolu anlar yaşadı. Şehit eşi Derindere, "Kızının en büyük hayalinin babası olmadığı için baba yerine koyduğu emniyet müdürünün kendisini okula götürme isteğiydi. Bu isteği kabul edip kızımı bir baba gibi kabullenip okula getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem çok mutluyuz hem de çok hüzünlüyüz. İki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Eşime söz verdim bugün ağlamayacağım. Bir haftadır uyumuyoruz." dedi.

Hafza Derindere ise okula emniyet müdürü ile başladığı için çok mutlu olduğunu onu babasının yerine koyduğunu söyledi.



Aktaş, okulun ilk günü Hafza Derindere'yi okula bıraktıktan sonra diğer şehit çocuklarını da ziyaret etti. (FKE-