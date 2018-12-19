Emniyet Müdürü’nün şehit edilmesi soruşturmasında 4 emniyet görevlisi açığa alındı



- Geçtiğimiz hafta Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı silahlı saldırı sonrasında şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisinin açığa alındığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırı olayının gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi açığa alındı. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi geçtiğimiz hafta makamında silahlı saldırıya uğramıştı. Verdi bu saldırıda şehit düşmüş, yanında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralanmıştı.

