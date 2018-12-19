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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet Müdürü’nün şehit edilmesi soruşturmasında 4 emniyet görevlisi açığa alındı

Emniyet Müdürü’nün şehit edilmesi soruşturmasında 4 emniyet görevlisi açığa alındı

Arşiv görüntüler

( RİZE ) RİZE

Şehit Polis Silahlı Saldırı Koruma Polisi Saldırı 


- Geçtiğimiz hafta Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı silahlı saldırı sonrasında şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisinin açığa alındığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırı olayının gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi açığa alındı. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi geçtiğimiz hafta makamında silahlı saldırıya uğramıştı. Verdi bu saldırıda şehit düşmüş, yanında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralanmıştı.
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