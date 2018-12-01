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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Emniyet Müdürü Artunay, öğrenciler için saz çalıp türkü söyledi

Emniyet Müdürü Artunay, öğrenciler için saz çalıp türkü söyledi

KONSERE GELENLERDEN DETAYLAR

Şehit İlkay Milletvekili Öğrenciler Kışla 

-EMNİYET MÜDÜRÜ ARTUNAY'IN KONUŞMASI
-NİDA ATEŞ VE İNCE SAZ EKİBİNİN TÜRKÜLERİ
-EMNİYET MÜDÜRÜ ARTUNAY'IN SAHNEYE DAVET EDİLMESİ
-EMNİYET MÜDÜRÜ ARTUNAY'IN SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEMESİ
-DİĞER DETAYLAR

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü işbirliğinde öğrenim gören şehit ve gazi aileleri çocukları ve Emniyet teşkilatı mensupları çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen İnce Saz ve Nida Ateş konseri büyük ilgi gördü. Program İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın açılış konuşması ile başladı.
Artunay, geceye gelerek şehit ve gazi aileleri ile Emniyet teşkilatı mensuplarının çocuklarının eğitimine katkıda bulunan misafirlere teşekkür etti. Artunay’ın konuşmasının ardından sahneye İnce Saz ve Nida Ateş çıktı. Birbirinden güzel türkülerini konsere gelen vatandaşlar ile birlikte söyleyen Nida Ateş bir süre sonra sahneye İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı davet etti. 8 yaşından beri saz çaldığını söyleyen İl Emniyet Müdürü Artunay polis olmanın sahnede olmaktan daha kolay olduğunu ifade etmesinin ardından şehit ve gazi çocukları için saz çalıp türkü söyledi.

Konsere gelen vatandaşların büyük beğenisini kazanan Emniyet Müdürü Artunay daha sonra ise alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kongre merkezinde düzenlenen konsere AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, KADEM temsilcisi İlkay Akün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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