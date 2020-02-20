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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastına yönelik operasyonda ikinci dalga: 6 gözaltı İzle

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastına yönelik operasyonda ikinci dalga: 6 gözaltı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Makam Odası Silahlı Saldırı İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Koruma Polisi 


- Görevi sırasında iki yıl önce Rize’de makam odasında uğradığı silahlı saldırıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2 yıl önce görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı. Bu sabah İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ bağlantılı 1 şüphelinin ise başka 1 soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenildi. Şehit emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı ile ilgili geçtiğimiz 13 Şubat’ta FETÖ bağlantılı bir hücreye eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 27 kişiden 20’si yakalanmış, 5’inin cezaevinde olduğu hücre üyelerinden ikisinin yurt dışında firari olduğu belirtilmişti. Dün gözaltına bulunan 2 FETÖ üyesi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.
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