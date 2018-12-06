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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet kemerini arkadan bağladı, canından oluyordu

Emniyet kemerini arkadan bağladı, canından oluyordu

kaza yapan araçtan görüntü

Polis Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinden görüntü
-aracın ekipler ve vatandaşlar tarafından düzeltilmeye çalışılması
-araçtan görüntü
-arkadan bağlanan emniyet kemerinden görüntü

( DENİZLİ )-Kontrolden çıkan otomobil refüjde takla attı-Kazada emniyet kemerini arkadan bağlayan otomobil sürücüsü araçtan fırladı DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjde takla attı. Kazada emniyet kemerini arkadan bağlayan otomobil sürücüsü, araçtan fırladı. Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara Bulvarı'nda seyir halinde olan ve sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmayan 20 AAY 965 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'na döneceği sırada yağmurdan dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, refüjdeki uyarı levhasına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan refüje fırlayan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza yapan otomobilde sürücünün, emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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