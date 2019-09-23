Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada hayatını kaybetti

Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada hayatını kaybetti

ZONGULDAK

Hastane Olay Yeri İnceleme Emniyet Kemeri Direksiyon Trol 

-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ
-ARAÇTAN DETAY
-ŞAHIS FOTO

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta hafif virajı alamayarak 36 metreden şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kazada öldü. Yapılan olay yeri incelemesinde ise emniyet kemerinin takılı olmadığı, emniyet kemeri yuvasına metalden yapılma toka takıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre kaza Merkeze bağlı Saraycık köyü mevkisinde yaşandı. Sürücü Mehmet A. idaresindeki 67 EY 696 plakalı aracıyla köy içerisindeki yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç 36 metreden şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından yapılan incelemede aracın vitesinin boşta olduğu tespit edildi. Öte yandan araç içerisindeki emniyet kemeri yuvasında sesli ikaz sistemini aldatmak amacıyla metalden yapılma bir aparat (toka) takılı olduğu ortaya çıktı. Emniyet kemerinin bağlı olmaması nedeniyle kaza sırasında sürücünün araçtan fırladığı ve ağır yaralanarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden sürücü Mehmet A. ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. (OA-BA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı