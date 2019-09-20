-Kasksız sürücüye ceza,

-Kask kullanılmaması ve başkalarını uyarması,

-Emniyet kemeri kontrolü,

-Emniyet kemeri takmayan sürücünün tepkisi,

-Denetimin önemi,

-Sürücülerden kask takılması için uyarı,



( DENİZLİ ) Emniyet kemeri takmayan sürücü:"Emniyet kemeri önemli mi, kaç kilometre hız yapıyoruz ki?" DENİZLİ



- Denizli İl Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, il genelinde birçok noktada ‘Kask ve Emniyet Kemeri’ kontrolü gerçekleştirildi.

Denizli’nin birçok noktasında uygulama yapan Trafik polisleri motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda ve sürücülere ise emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundular. Trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kasksız, ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ve evrakları eksik olan, kurallara uymayan otomobil sürücülerine ise denetimlerde ceza kesildi. Kemer takmadığı için hakkında 108 tl idari para cezası uygulanan sürücünün “Hiçbir şey olmaz merak etmeyin” sözleri ise düşündürdü. “Bu kadar yerde emniyet kemeri önemli mi?” Emniyet kemeri takmadığı için hakkında 108 TL idari para cezası uygulanan ve uygulama alanından geçen diğer sürücülerin emniyet kemeri takmadığını iddia eden Bilal Eskicioğlu “Şuradan çıktım, dükkandan çıktım mal indirdim. Bu kadar yerde emniyet kemeri önemli mi, kaç kilometre hız yapıyoruz ki? Hiçbir şey olmaz merak etmeyin” dedi.

“Senin canını bir başkası daha çok düşünüyor” Ekipmanın ve kaskın önemini vurgulayan Sinan Doğan “Kaskım noterde kaldı, ben motoru götürmeye gidiyorum, tabi ki de ekipman her zaman şart. Çok mantıklı bir uygulama, düşün senin canını bir başkası daha çok düşünüyor, bundan güzel bir şey olabilir mi hayatta?” şeklinde konuştu.

(HK-RFK-

