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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Emniyet kemeri can kurtardı...Otomobil şarampole uçtu, 3 kişi hafif yaralandı

Emniyet kemeri can kurtardı...Otomobil şarampole uçtu, 3 kişi hafif yaralandı

yaralılardan detay

İlk Müdahale Bild Emniyet Kemeri Uçan Otomobil Direksiyon 

-ambulanstan detay
-kaza yapan otomobilden detay
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobilde bulunan 3 kişi emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı hafif yaralandı. Kaza, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan E.K. (39) yönetimindeki 27 AAZ 765 plakalı otomobil, Karapınar civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçları devirerek şarompele uçtu. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü E.K. (39), annesi F.K. ve babası A.K. hafif yaralandı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolcuların emniyet kemerinin takılı olması emniyet kemerinin bir kez daha önemini ortaya çıkardı. Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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