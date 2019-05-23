Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya Hakkari gecelerine katıldı

-Dolaşması, vatandaşlarla tokalaşması

-Kahvede oturması

-Kendisine ikram edilen çay, uşkun ve mısır

-Ziyaretinden görüntüler



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, protokol üyeleri ile birlikte Hakkari çarşı merkezini ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Resul Holoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte Hakkari’ye gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, üs bölgeleri ziyaretinin ardından kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ile birlikte çarşı merkezini ziyaret ettiler. Bulvar Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen genel müdür Uzunkaya ve beraberindekilere çay, uşkun ve mısır ikramı yapıldı. Uzunkaya ile sohbet eden vatandaşlar Hakkari’nin huzur ve güven içerisinde olduğunu ifade ederek, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim sayesinde Hakkari’nin cıvıl cıvıl bir kent görünümüne kavuştuğunu söylediler. İki yıllık süre zarfında Vali Yardımcısı Epcim sayesinde kentte büyük değişim ve dönüşümün yaşandığını belirten vatandaşlar, Hakkari’deki görüntülerin İstanbul Taksim’i aratmadığını söylediler. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ise yanına gelen tartıcı çocuklara harçlık vererek onlarla yakından ilgilendi. Genel Müdür Uzunkaya daha sonra protokol üyeleri ile birlikte polisevine geçti.

