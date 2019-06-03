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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik denetimine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik denetimine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde katıldığı trafik denetimlerinden görüntü, genel ve detay görüntüler

( ÇORUM ) - Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik denetimine katıldı ÇORUM

Polis Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi 


- Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum’un Sungurlu ilçesinde trafik denetimine katıldı.
Ramazan bayramı öncesi yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücülere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunan Emniyet Genel Müdür Uzunkaya, çocuklara şapka, kırmızı düdük ve trafik karnesi verdi. Uzunkaya, çocuklara anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda da öğütler verdi. Durdurulan araçlarda sürücülerle bir süre sohbet eden Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, emniyet kemeri takmayan bir sürücünün çocuğuna ise ’Babanın ölmesini istermisin ? Anneni de istemezsin. Öyleyse babanızı uyaracaksınız’ şeklinde konuşurken, çocuğu olduğu için eşi arka koltukta oturan aileye ise teşekkür etti. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’ya denetimlerde Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz ve ve çok sayıda polis eşlik etti. (SŞ-BÖ)
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