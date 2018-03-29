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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürü Altınok, Suriye'de - AZEZ

Emniyet Genel Müdürü Altınok, Suriye'de - AZEZ



: - Emniyet Genel Müdürü Altınok'un Azez Emniyet Müdürlüğü'ne gelişi - Ziyaretten detaylar - Emniyet Genel Müdürü Altınok'un açıklamalarıEmniyet Genel Müdürü Altınok, Suriye'de - Altınok, Azez Emniyet Müdürlüğü ile terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulunduAZEZ/KİLİS (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Halep'in Azez ilçe Emniyet Müdürlüğü ile terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.Altınok, temasları kapsamında ilk olarak Azez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın, Altınok'a, devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Atınok, Türk Polis Teşkilatı ile Suriye Görev Gücü ve yerel polis teşkilatının Azez'de göreve başlamasının birinci yılını doldurduklarını belirtti.
Geçen süre içerisinde güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi noktasında Kilis Valiliği'nin büyük katkıları olduğunu belirten Altınok, "Bugün bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile beraber arkadaşlarımızdan brifing aldık, çalışmaları yerinde gördük, geldiğimiz nokta çok önemli bir noktadır. Zeytin Dalı Harekatı tamamlandıktan sonra Afrin bölgesinde de yapılabilecek çalışmalara örnek olabilecek bir model uygulandı. Elimizde hazır bir veri var, bundan sonrada yine hükümetimizin vereceği kararlar doğrultusunda, buralarda elde ettiğimiz tecrübeleri Afrin ve bağlı bölgelerde uygulayacağız." diye konuştu.
- "Azez'de huzur ve sükun var"Altınok, Yerel Polis Teşkilatı mensuplarının bölgede görev yapan yerel mülki idare amirleri ve Türk Polis Teşkilatı üyeleri tarafından eğitildiğini aktardı.Şartların bugünkünden daha iyi noktaya götürülebilmesi adına çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildiren Altınok, "Azez'de huzur ve sükun var. Var olan huzur ve sükunun devam etmesi, yaşam şartlarının daha iyi noktaya getirilmesi noktasında çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Daha sonra Bursela Dağı'na geçen Altınok, burada güvenlik güçleriyle bir süre sohbet etti.Altınok, Öncüpınar Sınır Karakolu'nu da ziyaret ederek, gelişmelerle ilgili İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'ten bilgi aldı.

Güvenlik Güçleri Yaşam Şartları Polis Teşkilatı Terör Örgütü Basın Mensupları 

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