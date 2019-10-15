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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında

Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜNÜN ESNAFLARI ZİYARET ETMESİ

Güvenlik Güçleri Allah Terör Örgütü 

-GENEL DETAYLAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti.Ceylanpınar ilçesine gelen Emniyet Genel Müdürü, beraberinde bulunan heyetle birlikte ilk olarak esnafları ziyaret etti. Bir süre esnaflarla sohbet eden Aktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aktaş, "Vatandaşımızla kaynaşmak ve personelimizi yerinde ziyaret etmek amacıyla Ceylanpınar ilçesine geldim. Ceylanpınar’da her şey yolunda vatandaşlarımız her konuda güvenlik güçlerimize destek veriyor. Ordumuz, PKK/YPG terör örgütünün elinde bulunan vatandaşları kurtarmak için elinden geleni yapıyor. İnşallah Barış Pınarı sonunda o topraklara barış ve refah gelecek. Biz bölgeyi gerçek sahiplerine vereceğiz, Allah ordumuza muzaffer eylesin” diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra diğer temaslarına beraberinde bulunan heyet ile devam etti.
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