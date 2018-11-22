Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden 'KADES'e özel klip - ANKARA Video

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'KADES'e özel klip - ANKARA Video

Emniyet Genel Müdürlüğünden "KADES"e özel klip - ANKARA - Kadın Destek Uygulaması"KADES"e özel klipEmniyet Genel Müdürlüğünden "KADES"e özel klip - Şiddet mağduru kadınların akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri uygulama ile 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım almalarına imkan sağlayan uygulamanın tanıtımı için özel bir klip hazırlandı - Video kliple kadınlara "Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa Kadın Destek Uygulaması ile en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz" çağrısında bulunulduANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şiddet mağduru kadınların akıllı telefonlar aracılığıyla 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik özel bir klip yayımladı.Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan klipte, şiddet ve baskı gören kadınların KADES sayesinde yardım çağrısında bulunmaları, çağrı merkezine düşen ihbarla polis ve jandarma ekiplerinin anında harekete geçip olaya müdahale etmesine ilişkin görüntülere yer verildi.
"İhtiyacınız olduğunda KADES yanınızda!" sloganının bulunduğu paylaşımda, "Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa Kadın Destek Uygulaması KADES'le en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES, şiddet mağduru ya da cinsel saldırıya uğrayan kadınların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Uygulama sanal mağazalardan akıllı cep telefonlarına indirilebiliyor.

Akıllı Telefon Şiddet Mağduru Çağrı Merkezi Yardım Çağrısı Şiddet Mağduru Kadınlar 

İlgili Foto Galeriler
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı