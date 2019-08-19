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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu

Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu

-Bekçilerle ilgili kamu spotu

( ANKARA ) ANKARA


- Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla kamu spotu yayınladı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Asayiş Daire Başkanlı tarafından kamu spotu hazırlandı. RTÜK tarafından onaylanan kamu spotu vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlandı.
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