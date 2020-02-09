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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı

Binadan bayrağın indirilmesi

Polis Deprem Polis Ekipleri Ay Yıldız Hassasiyet 

-Polisin bayrağı alması

( ANKARA ) ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkılması esnasında bir operatör işçisinin bayrak hassasiyetini gösteren videoyu paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, paylaştığı videoda Elazığ depreminde zarar gören evlerin yıkım esnasında operatör işçisinin balkonda bulunan bayrağı fark etmesi üzerine, bayrağı alarak polis ekiplerine teslim etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi: “Dalgalandığın yerde ne korku,ne keder... Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızın ışığı yeter. “
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