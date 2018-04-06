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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğünde intihar

Emniyet Genel Müdürlüğünde intihar

ARŞİV

Hastane Kanser Tedavisi Müfettiş 

-Emniyetten detay

( ANKARA ) - Emekli Polis Başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar etti ANKARA

- Emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında intihar etti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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