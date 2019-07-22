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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Güven Masası” Uygulamasını Başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Güven Masası” Uygulamasını Başlattı

uygulamadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Salar Objektif 


- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları Polis Merkezi Amirliklerinde “Güven Masası” uygulamasını hayata geçirdi. 81 ilde 700 Polis Merkezi Amirliğinde hayata geçirilen uygulama sayesinde vatandaşlar; şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getiriyor, vatandaş taleplerine etkin ve hızlı çözümler üretiliyor. Ayrıca, güven masalarında hem Polis Merkezi Amirliklerindeki hem de Polis Merkezi Amirlikleri dışındaki is ve işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor. Güven masaları 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren güven masalarında vatandaşlara görevliler “Güven Masası ve Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri” doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, hizmet odaklı, objektif, dürüst ve adil davranıyor.
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