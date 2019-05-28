Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya: “DEAŞ terör örgütünde hareketlilik canlılık var bunu biliyor ve izliyoruz”

Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya: “DEAŞ terör örgütünde hareketlilik canlılık var bunu biliyor ve izliyoruz”

-Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın DEAŞ'a ilişkin açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

Şehit İftar Yemeği Bild Terör Örgütü 


- Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, “DEAŞ terör örgütü de son günlerde medyada paylaşıldığı üzere örgütün sözde liderinin Türkiye’yi açıkça hedef göstermesinden sonra kendisine faaliyet alanı olarak seçtiği bildiğimiz ülkemizde kadrolarında bir hareketlilik canlılık var. Bunu biliyoruz ve izliyoruz” dedi.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, şehit ve gazi aileleri onuruna verdiği iftar yemeği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzunkaya, DEAŞ terör örgütünün Türkiye yapılanması ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında sorulan soruya, “Her terör örgütü hedef aldığı ülkenin bir şekilde canını acıtmak ister. PKK terör örgütü 35 yıldır bunu yapmaya çalışıyor. Arkasına aldığı pek çok emperyal ve bizim müttefikimiz olan güçlerle birlikte, bize karşı savaşın içerisinde. Bu mücadelede, devletimizin mutlu bir sona doğru adım adım hızla yaklaştığını görüyoruz. DEAŞ terör örgütü, bu ülkeye, bu coğrafyaya zarar vermek isteyen, bu bölgenin huzurunu bozmak isteyen ülkeler tarafından imal edilmiş, büyütülmüş ve beslenmiş değişik saiklerle ve motiflerle, bölgede faaliyet göstermiş, birilerine karşı bir başka düşmanlığın veya savaşın geliştirilmesi için malzeme olarak kullanılan taşeron örgüttür. DEAŞ terör örgütü, bölgeden imha edildiğinde, yine bu coğrafyayı daima hedefinde tutan şer güçler ve ülkemizin büyümesini, gelişmesini istemeyen güçler, yarın yerine bir başka örgütü imal edecekler. Burada önemli olan; devletimizin tepeden aşağı bu örgütlerle mücadelede, kararlılığını net ve kesin bir şekilde ortaya koymasıdır. Çok şükür bugün ülkemizde bu var. Terörle mücadelede, son derece kararlı tavizsiz ve terör örgütünün kaynağında imha edilmesi, görüldüğü yerde ezilmesi gibi etkili bir süreç yürütülüyor. DEAŞ terör örgütü de son günlerde medyada paylaşıldığı üzere; örgütün sözde liderinin Türkiye’yi acıkça hedef göstermesinden sonra kendisine faaliyet alanı olarak seçtiği bildiğimiz ülkemizde, kadrolarında bir hareketlilik canlılık var. Bunu biliyoruz ve izliyoruz. Devletimiz bu hareketliliği diğer örgütlerde olduğu gibi yakından takip ediyor” diye konuştu.
(İÇ-
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı