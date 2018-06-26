'Emmioğlu' değil 'Bacımoğlu' Haberi

-Röportaj

-Şiir ve şarkı söylemesi

-Telefonda müşteri ile konuşması ile

-Telefon müziği bacımoğlu telefona bak

-Cumhurbaşkanı için yazdığı dörtlük



( GAZİANTEP ) "Emmioğlu" değil "Bacımoğlu"- Gaziantepli taksicinin herkese hitap ettiği "Bacımoğlu" kelimesi kendi lakabı oldu- En yakın arkadaşları bile adını ve soyadını bilmiyor, herkes lakabıyla tanıyor GAZİANTEP



- Gaziantep'te yaklaşık 45 yıldır taksicilik yapan İsmail Bacımoğlu'nun herkese hitap ettiği ilginç bir kelime lakabı oldu. En yakın arkadaşlarının bile ismini ve soyadını bilmediği taksici, "Bacımoğlu" lakabı ile herkes tarafından tanıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Keyifli, 22 yaşında ailesini geçindirebilmek amacıyla Murat 124 otomobil ile taksicilik yapmaya başladı.

taksicilik yapmaya başladığı 1976 yılından itibaren yaklaşık 40 araç değiştiren İsmail Keyifli, taksicilik yapmaya devam etti. Başta yakın arkadaş çevresi için telaffuz ettiği "Bacımoğlu" sözü diline dolanan Mehmet Keyifli, "emmioğlu, dayıoğlu" gibi kelimeler yerine herkese "Bacımoğlu" diyerek hitap etti. Bölgede sık kullanılan bir ismi olması nedeniyle Keyifli, bir süre sonra "Bacımoğlu Mehmet" olarak tanınmaya başladı.

Zamanla ismi yada soyadı hiç teleffuz edilmeyen Keyifli, tüm arkadaş çevresi tarafından da sadece "Bacımoğlu" diye bilinmeye başlandı. Arkadaşları bile ismini hatırlamıyor Keyifli, ilk kez duyanlar için teleffuzun biraz garip geldiğini ama insanların zamanla alıştığını kaydetti.

En yakın arkadaşlarının bile ismini hatırlayamadığını anlatan Keyifli, "Ben herkese 'Bacımoğlu' diye hitap ettiğimden ismim de 'Bacımoğlu' olarak kaldı. Kimse benim ismimi bilmez, ama lakabımı herkes bilir. 'Bacımoğlu geldi Bacımoğlu gitti' derler. İslahiye'nin yüzde 90'ı lakabımla beni tanır ve bilir" dedi.

Keyifli, telefonun zil sesinin bile "bacımoğlu cevap ver" şeklinde olduğunu da kaydetti.

Şiir okumayı çok sever İsmi nedeniyle şaşıran ve muhabbet eden bazı müşterilerine ve insanlara şiir de okuduğunu belirten Bacımoğlu, "Benim ozan ve şair yönüm var babamın dayısı aşıkmış ondan esinlendim bende müşterilerime kendi sesimde yazdığım şiirleri ve türküleri söylerim. Sırf bunun için özel talepte bulunan ve bu nedenle beni tercih eden özel müşterilerim var. Şiir yazmaya da, zamanında eşimin beslediği tavukların telef olmasına dayanamayıp, üzülmesi üzerine yazdığım şiir ile başladım. Eve gittiğimde eşim ağlıyordu. Neden ağladığını sorunca, tavukların öldüğünü söyleyerek, yine ağlamaya devam etmişti. Ben de dayanamadım, üzülmesin diye çocuklardan kalem kağıt isteyip, şiir yazdım. Bundan sonra da ardı ardına geldi" diye konuştu.

Keyifli, İslahiye için ve son seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için de türkü yazdığını belirtti.



