Emlakçı adam, çalıştığı iş yerinde ölü bulundu Haberi

-Polisin incelemesi

-Ölen şahsın arkadaşları

-Şahsın otomobilinden detay

-İşyerinden detay

-Olay yeri incelemesi

-Detaylar

-fotoğraf



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da otomobil alım satımıyla uğraşan adam, ortağına ait dükkanda tabancayla başına tek el ateş açılmış halde ölü olarak bulundu.Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik mahallesi, Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki otomobil alım satımı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’de otomobil alım satı işi yapan 3 çocuk babası Mehmet S. (45), bir süre önce geldiği Antalya’da da bir iş yeriyle çalışmaya girdi. Borçları olduğu ileri sürülen S., iddiaya göre bunalımı girip gece saatlerinde çalıştığı iş yerine gelip kafasına silahla bir el ateş etti. Bugün öğle saatlerinde ise Mehmet S.’den haber alamayan arkadaşları, iş yerine geldi. Arkadaşını kanlar içerisine görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet S.’nin öldüğünü tespit etti.Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, Mehmet S.’nin cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



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