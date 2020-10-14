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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Emirgan Sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı

Emirgan Sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı

Kızın kurtarılması

Genç Kız İlk Müdahale Görgü Tanığı Hastane Sağlık Ekipleri 

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( İSTANBUL )- Boğulma tehlikesi geçiren kız hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Emirgan sahilinde erkek arkadaşı ile tartışan genç kız denize atlarken, sevgilisinin boğulduğunu fark eden erkekte denize atlayarak genci kızı kurtarmaya çalıştı. Denizden çıkarılan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Emirgan Sahilinde yaşandı. İddiaya göre, sahilde yürüyen Aleyna Ö. erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Aleyna Ö. denize atlarken, sevgilisinin boğulduğunu anlayan erkekte genç kızı kurtarmak için denize atladı. Genç kızın çırpındığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Boğazın akıntısında yaklaşık 50 metre sürüklenen genç kız ve erkek, iskeleye doğru çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansa alarak müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahale sonrasında Aleyna Ö. en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın görgü tanığı Songül Kazdağ, “Sahilde geziyorduk bir kızın denizde çırpınışlarını gördük. Kız 18 yaşlarındaydı yanındaki erkek arkadaşıyla tartışmış. İçkide içmişler büyük ihtimalle kız boğulmak için atlamış kız çırpınırken erkek arkadaşı tepki vermemiş. Çocukta atladı. Kız çocuğu dibe çekmeye başladı.
Ambulansı aradık kızı o şekilde kurtardılar” şeklinde konuştu.

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