Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı - ORDU

- Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı - Perşembe Yaylası'nda Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehidin anılması - Etkinlik alanından ve katılımcılardan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in konuşması - Gaziler ve geleneksel kıyafetler giyen gençlerin geçiş yapması - At üzerinde binicilerin geçiş yapması - At üzerinde çeşitli akrobasi gösterilerinin yapılmasıEmir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı - Ordu 'nun bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ile 6 bin şehit anıldı - Etkinlikte atlı ve geleneksel okçuluk ile at üzerinde akrobasi gösterileri de gerçekleştirildiORDU (AA) - Ordu 'da, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit, düzenlenen programla anıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür, Araştırma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki etkinliğe, Ordu 'nun 19 ilçesinden yaklaşık 2 bine yakın genç katıldı. Vali Yardımcısı Adem Öztürk, burada yaptığı konuşmada, üzerinde yaşanılan bu vatanın, aziz şehitlerin Türk milletine bir emaneti olduğunu belirtti. Şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını vurgulayan Öztürk, "İnanıyorum ki gençlerimiz, almış olduğu eğitimle bu bayrağı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklar. Bize düşen görev de bu. Atalarımızın bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, sonsuza dek birlik ve beraberlik içerisinde taşımaktır." dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.Zahmet olmadan rahmet olmadığına işaret eden Genç, "Ecdadımız da zahmet çekerek, şehit olarak, kanlarını dökerek, gazi olarak bu toprakları bizlere miras bıraktı. Şüphesiz ki bizim geçmişten bugüne kalan en değerli varlığımız bu vatan." diye konuştu. Genç, bu vatana sahip çıkıldığını gençlerin, bugün soğuk ve yağmur altında gösterdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:"Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü vatan topraklarına geçmişte sahip olduğu gibi 15 Temmuz'da da bugün de sahip çıktı, yarın da sahip çıkacak. Biz onlara güveniyoruz. Rabb'imize de dua ediyoruz, bin yıl önce bu toprakları bize bırakan ecdadımızı burada andığımızdan onları haberdar eyle, bu topraklara bizden sonra da bin yıllarca sahip çıkacak nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eyle."Konuşmaların ardından geleneksel kıyafetlerle gençler, gaziler ve at eşliğinde biniciler geçiş yaptı.Program kapsamında, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Ve Savaş Sanatları Kulübünce atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Programda, at üzerinde akrobasi ve karpuz kesme gösterileri ilgi gördü.Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.