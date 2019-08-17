Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında...Esnafın mallarını kurtarma çabası kamerada Haberi
İstanbul'da akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Metrekareye 113 kilogram yağış düşen Eminönü'ndeki yer altı çarşısı da sular altında kaldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım