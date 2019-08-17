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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında...Esnafın mallarını kurtarma çabası kamerada

Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında...Esnafın mallarını kurtarma çabası kamerada

İstanbul'da akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Metrekareye 113 kilogram yağış düşen Eminönü'ndeki yer altı çarşısı da sular altında kaldı.

Kamera 

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