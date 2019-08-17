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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eminönü’ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor

Eminönü’ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor

Belediye çalışanlarının tıkanan kanalizasyonu açma çalışmaları

Sağanak Yağış Kanalizasyon 

-Yol bakım aracının çalışmalarına ilişkin görüntüler
-Alt geçidin kullanıma kapatılmasına ilişkin tabelanın görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da sağanak yağışın ardından su ile dolan Eminönü alt geçidinin tahliye ve temizlenme çalışmalarına başlandı. İstanbul’da birçok ilçede etkili olan sağanak yağışın kısmen durmasının ardından temizleme ve yağmur sularını tahliye etme çalışmaları başladı.
Yağış nedeniyle su dolan Eminönü’ndeki alt geçitte de belediye çalışanlarının tıkanan kanalizasyon giderlerini açmaya çalıştığı gözlemlendi. Yağmur suyu ile dolan alt geçitte ekiplerin temizleme çalışması devam ediyor.
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