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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eminönü’ndeki alt geçitlerde hayat normale dönüyor

Eminönü’ndeki alt geçitlerde hayat normale dönüyor

Yaya geçişine açılan alt geçit

Lyon Sel Felaketi Şiddetli Yağış Allah Felaket 

-Esnaflar
-Zarar gören işyerleri
-Esnafın malları ayıklaması
-Röportajlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitlerdeki temizlik çalışmaları bitti- Bazı esnaflar kepenk açarken, bazıları da mallarını ayıkladı İSTANBUL

- İstanbul yaşanan sel felaketinde Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitlerdeki temizlik çalışmalarının sona ermesinin ardından bazı esnaflar kepenk açtı. Alt geçitlerin birinde yaya geçişine izin verilirken, bazı esnaflar zarar gören mallarını ayıkladı. İstanbul’da yaşanan sel felaketinin yaralı sarılmaya devam ediyor. Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası iki alt geçit sular altında kalmıştı. Büyük maddi zararın yaşandığı alt geçitlerde temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçitlerden birinde saat 09.00 sıralarında yaya geçişlerine izin verilirken, diğerinde ise inceleme yapılacağı öğrenildi. Öte yandan olay sonrası bazı dükkan sahipleri bugün kepenk açtı. Bazı esnafın tezgahlarını açtığı görüldü.
Esnaflar zarar gören mallarını ayıklarken, bazıları da dükkan temizliğini yaptı. Zararlarının karşılanmasını talep eden esnaflar, aynı sorunların yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını istedi. “Zarar çok, inşallah karşılanacak beklentimiz o yönde” Alt geçitteki bir esnaf, “Bütün mallar ıslandı, hepsini döktük. Zarar çok, inşallah karşılanacak beklentimiz o yönde. Sigorta şirketleri daha gelmediler bekliyoruz. Tahmini toplamda olarak bir buçuk milyon lira zarar var. Bizim de 350 bin lira bir zararımız var” dedi.
Başka bir esnaf ise, “Çöpe gidecek malları ayıklıyoruz. Zararımız 150 bin liraya yakındır. Mallarımız sigortalıydı, sabah geldi baktılar birazdan yine gelecekler, zarar tespiti yapacaklar. Altyapı sorununu belediye çözmesi gerekir. 4-5 kez aynısı oldu. ‘Geçen gün İmamoğlu geldi, altyapıyı halledeceğiz’ dedi.
Bakalım sözünü tutacak mı?” ifadelerini kullandı.
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