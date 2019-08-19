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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eminönü’nde sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı’da kurumaya bırakıldı

Eminönü’nde sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı’da kurumaya bırakıldı

Serilen ürünler

Şiddetli Yağış Forma Irak Miting Alanı Trol 

-Ayakkabılardan görüntü
-Drone görüntüsü
-Detaylar
-Arşiv Görüntüler

( İSTANBUL )- Miting alanında serilen ürünler drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı miting alanına serilerek kurumaya bırakıldı. Kurmaya bırakılan ürünler drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışla birlikte başta Eminönü yeraltı Çarşısı olmak üzere bir çok noktada su baskınları yaşanmıştı. Çarşı esnafından Zafer Yavuz, sular altından kurtardığı ürünlerini Yenikapı miting alanında sererek kurumaya bıraktı. “Bine yakın ayakkabımız var” Ayakkabıları kurumaya bırakan iş yeri sahibi Zafer Yavuz, “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bin taneye yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük” diye konuştu.
Yan yana serilen ürünler drone ile havadan görüntülendi.
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