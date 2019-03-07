Eminönü'nde otomobil denize uçtu

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( İSTANBUL -2) İSTANBUL



- Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre, Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Olayın hemen ardından yapılan çalışmayla otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

