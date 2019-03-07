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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

olay yeri görüntüleri

Polis Arabalı Vapur Bild Polis Ekipleri 

-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre, Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Olayın hemen ardından yapılan çalışmayla otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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