Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eminönü'nde otomobil denize düştü - İSTANBUL

Eminönü'nde otomobil denize düştü - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerEminönü'nde otomobil denize düştü - Araçtaki biri çocuk 2 kişi kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesinde, bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Polis Vapur İskelesi Arabalı Vapur Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı