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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Eminönü’nde esnaf su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi Haberi

Eminönü’nde esnaf su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi Haberi

Su baskınından geriye kalan ayakkabılar

Gard Su Baskını Görece Hasar Tespit Irak 

-Temizlik çalışmaları
-Esnafla röportaj
-Vatandaşların olan biteni izlemesi
-Arşiv görüntü

( İSTANBUL )- Eminönü alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor İSTANBUL

- Eminönü alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürerken, çarşı esnafı su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi. Dün öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası Eminönü alt geçidi çarşısı sular altında kalmış, esnafın mallarının büyük kısmı kullanılamayacak hale gelmişti. Bugün çarşı esnafı dükkanlarda meydana gelen hasarı tespit etmek ve dükkanlarını temizlemek için kepenk açtı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte su baskınının verdiği hasar gözler önüne serildi. Çarşı esnafı su baskınından geriye kalan ürünlerini kurtarmaya çalışırken, temizlik çalışmaları da son hızıyla devam etti. Yağmur sularıyla dolan alt geçit çarşısından çıkartılan kullanılamaz hale gelmiş eşyalar çöp torbalarına doldurularak kamyonlara taşındı. “Ayakkabılar kuruduktan sonra hasarın boyutunu göreceğiz” Çarşı esnafının bazıları su baskınından kurtarabildikleri ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek güneşte kurumaya bıraktı. Çarşı esnaflarından Zafer Yavuz, “Bütün mallarımız ıslandı, gitti. Yağmur, çamur, rögardan gelen pis sular hep burada birikti. Gördüğünüz gibi, ayakkabıları dışarı aldık ve kurumalarını bekliyoruz. Kuruduktan sonra hasarın boyutunu görebileceğiz. Amacımız, kullanabileceğimiz yani satışa elverişli ürün olup olmadığını öğrenmek, çünkü kurumadan bunu tespit edebilmek çok zor. Hasarla ilgili tahmini bir rakam verebilmek çok zor. Bu yüzden kurutacağız, bekleyip göreceğiz. Satabileceğimiz ürünleri tespit edeceğiz. Biz dürüst bir şekilde ticaret yapmaya çalışan kişileriz. İnsanlara bozuk malları satmamak için elimizden geleni yapacağız. İçerisi temizleniyor, pislikten kurtulmaya çalışıyoruz. O zaman hasarın boyutunu daha rahat bir şekilde göreceğiz” dedi.
Eminönü alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürerken vatandaşlar ve turistler de olan biteni merakla izledi, cep telefonlarına kaydetti.

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