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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Eminönü’nde elektrik kablolarında patlama

Eminönü’nde elektrik kablolarında patlama

Patlama anları

Polis Kamera Zabıta 

-Polis ve zabıta ekiplerinin önlem alması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Elektrik kablolarının patladığı anlar kamerada İSTANBUL

- Eminönü’nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar kameralara yansıdı. Olay saat 10.00 sıralarında Eminönü’nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı. (SB- ÖY-
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